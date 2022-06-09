Известный комментатор Дмитрий Губерниев сообщил об участии в Неделе лёгкой атлетики в Москве. Мероприятие проходит в столице с 7 по 13 июля. По словам Губерниева, он примет участие в забеге на 100 метров.

«Как раз сейчас собираюсь на тренировку. У меня будут мощные соперники. Я слышал, что побегут Алексей Немов, Александр Легков… Но знаете что? Им хана! — цитирует «Спорт-Экспресс» Губерниева. — Я выбью всех из колеи суперэффектным появлением — как Усейн Болт! И у меня уже готов специальный костюм для бега. Берегитесь!»

Ранее в Неделе лёгкой атлетики приняла участие фигуристка Александра Трусова. 17-летняя фигуристка выступила в прыжках в длину и заняла последнее место.