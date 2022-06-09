Российская фигуристка Алёна Косторная ответила своему бывшему тренеру Этери Тутберидзе по поводу травмы перед чемпионатом России сезона-2021/22. Косторная из-за повреждения не смогла принять участие в чемпионате России и побороться за путёвку на Олимпиаду-2022.

«Мне было безумно обидно, потому что это то, что я не люблю в людях, когда они обесценивают чужие проблемы. У меня был тяжелый большой гипс, из пальцев только две фаланги свободны, я абсолютно ничего не могла делать правой рукой. Из-за гипса сама рука до конца не сгибалась, — цитирует «Спорт-Экспресс» Косторную. — А у нас все платья тоненькие, я гипс никуда не впихну. Он меня перевешивает, я не могу прыгнуть. Не потому, что не хочу, а так как это чревато тем, что я упаду и сломаю руку более серьезно. Мне было обидно, что тренеры считали, что у меня «какой-то пальчик сломан», цитирую. Хотя там был самый настоящий перелом».

Косторной 18 лет, она выигрывала чемпионат Европы-2020, финал Гран-при, завоевала серебро и две бронзы чемпионатов России. Весной она во второй раз покинула тренерский штаб Тутберидзе и будет заниматься у Елены Буяновой.

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