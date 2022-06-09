Известный комментатор Геннадий Орлов считает, что матч за Суперкубок России-2022 должен пройти в Санкт-Петербурге. В поединке должны встретиться чемпион России «Зенит» и обладатель Кубка страны «Спартак». Ранее красно-белые настаивали на проведение игры в московских «Лужниках». По последним данным РФС рассматривает три варианта: Санкт-Петербург, Казань и Нижний Новгород.

«Сразу по двум параметрам — экономике и безопасности — хорошим вариантом для проведения Суперкубка является «Газпром Арена», — цитирует «Спорт-Экспресс» Орлова. — Стадионы в Казани и Нижнем Новгороде не могут сравниться с «Газпром Ареной». Во-первых, вместимость трибун там меньше, а во-вторых, очень актуален и открыт вопрос безопасности».

Матч за Суперкубок России планируется провести 9 июля, но «Спартак» хочет перенести его на 16 июля.

Ранее стало известно, что жители Санкт-Петербурга могут сэкономить при оплате топлива и покупок на АЗС.