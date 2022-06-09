Нападающий Артём Дзюба слетал в Турцию для переговоров с местным «Фенербахче». Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на комментатора Дмитрия Шнякина. По его словам, форвард не отправлял для переговоров агента, а сам присутствовал на переговорах.

Отмечается, что Дзюба хочет получать порядка двух миллионов евро в год, но «Фенербахче» хочет сбить зарплату футболисту.

Дзюба с 2015 года выступал за «Зенит». В завершившемся сезоне 33-летний форвард провёл 38 матчей, забил 13 мячей и отдал 8 передач.

В общей сложности Дзюба отыграл 249 матчей, забил 108 мячей и стал четырёхкратным чемпионом России, дважды выиграл Кубок и четыре раза — Суперкубок страны, а также дважды выиграл гонку бомбардиров.

Летом у нападающего истёк контракт, и он покинул «Зенит».

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