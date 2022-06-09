Российская фигуристка Александра Трусова объявила о продолжении карьеры. После того, как на Олимпиаде в Пекине спортсменка не смогла завоевать золото, в сердцах заявила об уходе из спорта. Сегодня Трусова приняла участие в легкоатлетическом турнире в московских «Лужниках».

«Через 15 минут уезжаю на шоу. Буду ли продолжать карьеру? Посмотрите в сезоне, я готовлюсь, тренируюсь», — цитирует «Матч ТВ» Трусову.

Трусовой 17 лет, в сезоне-2021/22 она взяла серебро чемпионата России, бронзу чемпионата Европы и серебро Олимпиады-2022. В произвольной программе Игр в Пекине она первой в мире исполнила пять четверных прыжков, но уступила золото Анне Щербаковой.

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