Паоло Ваноли покинул пост главного тренера «Спартака», сообщает официальный сайт клуба. Отмечается, что контракт расторгнут по соглашению сторон. Вместе с Ваноли уходят и его помощники.

«По ряду обстоятельств, не зависящих от «Спартака», Ваноли принял непростое для себя решение оставить свой пост. Мы благодарим Паоло за проделанную работу и долгожданный трофей, желаем ему благополучия на родине и успехов в дальнейшей тренерской карьере», — говорится в заявлении клуба.

Ваноли возглавил «Спартак» в конце 2021 года. Под его руководством красно-белые повторили свой худший результат в чемпионате России, заняв десятое место. При этом «Спартак» впервые с 2003 года выиграл Кубок страны и в июле сыграет в матче за Суперкубок с «Зенитом».