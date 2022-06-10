«Тампа-Бэй» выиграла у «Рейнджерс» в пятом матче финала Восточной конференции НХЛ — 3:1. Счёт открыли ньюйоркцы — на 31-й минуте отличился Райан Линдгрен.

На 38-й защитник «Лайтнинг» Михаил Сергачёв забросил ответную шайбу. В концовке третьего периода «Тампа» забила ещё дважды: на 59-й минуте отличился Онджей Палат, которому Сергачёв отдал голевой пас. На последней минуте периода Брэндон Хагель поразилд пустые ворота, причём ассистировал ему ещё один россиянин Никита Кучеров.

Российский форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин очков не набрал. Ворота обеих команд вновь защищали россияне. Игорь Шестёркин отразил 24 броска из 26, Андрей Василевский — 24 из 25.

«Тампа-Бэй» повела в серии 3-2 (2:6, 2:3, 3:2, 4:1, 3:1). Шестой матч состоится 12 июня на её площадке. В финале Кубка Стэнли победитель серии встретится с «Колорадо».