Южнокореец Ким Чжэ Ель выбран президентом Международного союза конькобежцев. В голосовании на конгрессе ISU он набрал 77 голосов. Его главная соперница — американка Патриция Сент-Питер — набрала 24 голоса.

Ким Чжэ Ель является зятем покойного руководителя Samsung Group Ли Гон Хи. Он входит в совет ISU с 2016 года. До этого он работаел в координационной комиссии МОК по зимней Олимпиаде-2022, а с 2011 по 2016 год возглавлял Союз конькобежцев Южной Кореи.

Предыдущий президент ISU Ян Дайкема покидает свой пост в связи с достижением пенсионного возраста.