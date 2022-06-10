Футбольный клуб «Нижний Новгород» официально сменил название. Как сообщает официальный сайт клуба, он будет называться «Пари Нижний Новгород» («Пари НН»), в честь спонсора — букмекерской компании.

Отмечается, что клуб движется в сторону привлечения спонсорских средств от частных и коммерческих партнёров.

Клуб под новым названием дебютирует уже в предстоящем сезоне-2022/23.

«Нижний Новгород» был основан в 2015 году и ранее назывался «Волга-Олимпиец» и «Олимпиец».

В сезоне-2021/22 нижегородцы дебютировали в премьер-лиге и заняли по итогам чемпионата одиннадцатое место. Командой руководил экс-форвард «Зенита» Александр Кержаков.