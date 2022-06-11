Трёхкратная олимпийская чемпионка в метании молота из Польши Анита Влодарчик самостоятельно задержала грабителя. Об этом сама легкоатлетка рассказала в своей социальной сети.

По словам Влодарчик, в её машину залез иностранец. Она в одиночку его скрутила и передала полиции Варшавы. При этом она получила травму мышц и в понедельник перенесёт операцию.

«После завершения карьеры я, наверное, уйду в ММА, как наша Йоанна Енджейчик», — пошутила Влодарчик.

Аните Влодарчик 36 лет. Она трижды выигрывала золото Олимпийских игр, завоевала три золотых медали ЧМ и четыре — чемпионата Европы. Ей же принадлежит мировой рекорд в метании молота — 82,98 м.