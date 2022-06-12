«Тампа-Бэй» стала финалистом Кубка Стэнли-2022. В шестом матче «Лайтнинг» взяли верх над «Рейнджерс» — 2:1.

Счёт на 31-й минуте открыл форвард «Тампы» Стивен Стэмкос. На 54-й Фрэнк Ватрано забросил ответную шайбу, но всего через 21 секунду Стэмкос оформил дубль и принёс команде победу. В первом голе ему ассистировал Михаил Сергачёв, во втором — Никита Кучеров.

Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин очков не набрал.

Ворота обеих команд защищали россияне: Андрей Василевский отразил 20 бросков из 21, Игорь Шестёркин — 28 из 30.

«Тампа-Бэй» выиграла серию 4-2 (2:6, 2:3, 3:2, 4:1, 3:1, 2:1) и вышла в финал Кубка Стэнли третий год подряд. В финале её соперником станет «Колорадо», за который выступает Валерий Ничушкин. Напомним, что «Лайтнинг» выиграли два предыдущих розыгрыша Кубка Стэнли.