Состоялись четыре матча Лиги наций-2022/23 в дивизионе А. Все они завершились вничью.

Сборная Англии сыграла вничью с Италией — 0:0. В другой встрече группы Венгрия и Германия забили друг другу по мячу — 1:1. Счёт открыл венгр Жолт Надь на 6-й минуте, на девятой Йонас Хофманн забил ответный гол.

После трёх игр Италия с пятью очками лидирует в группе 3. У Венгрии 4 очка и второе место, у Германии — 3 и третье, Англия замыкает таблицу с 2 очками.

Нидерланды сыграли вничью с Польшей — 2:2. К началу второго тайма поляки повели 2:0. Голами отметились Матти Каш на 18-й минуте и Пётр Зелиньски на 49-й. Но затем голландцы отыгрались, забив два мяча за три минуты. Дэви Клаассен отличился на 51-й минуте, а Дензел Дамфрис на 54-й.

Уэльс и Бельгия в параллельнйой игре сыграли 1:1. У бельгийцев Юри Тилеманс забил на 51-й минуте, Бреннан Джонсон сравнял счёт на 86-й.

После трёх матчей у голландцев семь очков и первое место в таблице. Бельгия и Польша идут второй и третьей с четырьмя очками, Уэльс замыкает таблицу группы 4 с одним баллом.