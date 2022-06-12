В Национальной хоккейной лиге завершились финалы Западной и Восточной конференции. По их итогам в финал Кубка Стэнли вышли «Колорадо» и «Тампа-Бэй», которые обыграли, соответственно, «Эдмонтон» (4-0) и «Рейнджерс» (4-2). «Тампа» выигрывала Кубок Стэнли два предыдущих года подряд и в третий раз подряд вышла в финал. Посмотрим по традиции на игру наших хоккеистов в Кубке Стэнли.

ПРОШЛИ В ФИНАЛ

«Тампа-Бэй»

в. Андрей Василевский. 17 матчей, 12 побед, 92,8% отражённых бросков, 2,27 шайбы

з. Михаил Сергачёв. 17 матчей, 7 (1 гол + 6 передач) очков. «+6»

н. Никита Кучеров. 17 матчей, 23 (7 + 16) очков. «+4»

«Колорадо»

н. Валерий Ничушкин. 14 матчей, 9 (5 + 4) очков. «+5»

ВЫЛЕТЕЛИ

«Рейнджерс»

в. Игорь Шестёркин. 20 матчей, 10 побед, 92,9% бросков, 2,59 шайбы

в. Александр Георгиев. 2 матча, 0 побед, 93,5% бросков, 2,04 гола

н. Артемий Панарин. 20 матчей, 16 (6 + 10) очков. «-5»

«Эдмонтон»

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Итого: в финал Кубка Стэнли-2022 вышли четыре российских хоккеиста: вратарь, защитник и нападающий в «Тампе» и нападающий в «Колорадо». Два голкипера и форвард «Рейнджерс» завершили борьбу. «Эдмонтон» был единственным полуфиналистом Кубка Стэнли без россиян в составе.

Первые два матча финала Кубка Стэнли пройдут на площадке «Колорадо» 16 и 19 июня, два следующих — в Тампе 21 и 23 июня.