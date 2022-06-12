Российская теннисистка Екатерина Александрова стала победительницей турнира в голландском Хертогенбосе. В финальном матче седьмая ракетка турнира обыграла первую «сеяную» — белоруску Арину Соболенко.

Счёт по итогам сетов — 7:5, 6:0 в пользу Александровой. Матч длился 1 час 18 минут.

Александрова взяла пять подач соперницы и проиграла две своих. Она сделала пять эйсов против трёх у соперницы и допустила две двойных ошибки, в то время, как Соболенко — четыре.

Александрова выиграла второй турнир WTA в карьере. Первый титул она завоевала в 2020 году в китайском Шэньчжэне.