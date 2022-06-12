Российский теннисист Даниил Медведев не смог выиграть турнир в нидерландском Хертогенбосе. В финальном матче первая ракетка турнира уступил 205-й ракетке мира — местному теннисисту Тиму ван Рейтховену. Счёт по сетам — 6:4, 6:1 в пользу ван Рейтховена.

Матч длился всего 1 час 1 минуту. Медведев сделал шесть эйсов и допустил три двойных ошибки против четырёх подач наылет и одной двойной у соперника. Ван Рейтховен взял четыре подачи Медведева и проиграл одну свою.

Для ван Рейтховена этот трофей ATP стал первым в карьере.

Отметим, что в понедельник Медведев второй раз за год выйдет на первое место в рейтинге ATP.