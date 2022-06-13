«Манчестер Сити» на официальном сайте объявил о подписании нападающего Эрлинга Холанна. 21-летний норвежец заключил контракт с чемпионами Англии до конца сезона-2026/27.

По данным СМИ, дортмундская «Боруссия» получит за Холанна 75 миллионов евро, а зарплата футболиста составят 350 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

Холанн играл за «Боруссию» с января 2020 года. За два с половиной года форвард провёл в Дортмунде 89 матчей, забил 86 мячей и отдал 23 результативных паса.

«Для меня это важный день, — сказал сам норвежец в интервью клубному сайту. В команде много футболистов мирового уровня, а Пеп (Гвардиола) — один из лучших тренеров в истории. Я хочу забивать здесь голы, завоёвывать трофеи и прогрессировать как футболист».