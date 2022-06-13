Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, когда легионеры клуба вернутся в расположение команды. По его словам, хавбек команды Вилмар Барриос вернётся в Россию позднее других иностранцев, поскольку уехал позднее других.

«Он приедет после 20-го, мы дали ему дополнительную неделю, на которую он остался в Петербурге по своему желанию, — цитирует «Матч ТВ» Семака. — Остальные — ждем, практически на днях. Кто-то приедет раньше, кто-то позже. Следим именно за логистикой, за возможностью, чтобы все как можно быстрее присоединились к нам».

На данный момент в составе «Зенита» числятся семь легионеров из дальнего зарубежья: защитники Деян Ловрен и Дуглас Сантос, хавбеки Вилмар Барриос, Вендел, Клаудиньо и Малком и нападающий Юри Алберто.