Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) официально утвердил изменения в футбольных правилах.

С 1 июля 2022 года на постоянной основе разрешено проводить по пять замен.

Данное правило временно вводилось в мае 2020 года, чтобы снизиь нагрузку на футболистов во время пандемии коронавируса.

Изначально в футболе были полностью запрещены замены. В 1958 году разрешили менять одного полевого игрока и одного вратаря, затем двух дюбых игроков. В 1986 году было разрешено менять двух полевых и одного вратаря. С 1995 года действовало правило, разрешающее три любых замены. Наконец, в 2017 году ввели право четвёртой замены в дополнительное время.

Стоит отметить, что не во всех турнирах действовало правило трёх замен. Например, в ФНЛ (первый российский дивизион) ещё до пандемии разрешалось менять до четырёх игроков, а в ПФЛ (второй дивизион) — до пяти.