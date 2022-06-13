Американская фигуристка Тара Липински раскритиковала решение Международного союза конькобежцев (ISU) повысить возрастной ценз в фигурном катании. По словам олимпийской чемпионки 1998 года, данное решение выглядит непродуманным и поспешным.

«Оно лишит спортсменов выступать на высшем уровне и никак не повлияет на прекращение абьюзивного отношения. Молодые спортсмены будут и дальше кататься в этой системе, но просто мы их не увидим до 17 лет», — написала Липински в своей социальной сети.

Липински стала олимпийской чемпионкой в возрасте 15 лет 255 дней, став одной из самых молодых победительниц Игр в истории.

Напомним, что в ближайшем сезоне возрастной ценз сохранится на отметке в 15 лет, в следующем увеличится до 16 лет, а с 2024-го установится на планке в 17 лет.