Сборная Австралии выиграла у Перу в стыковом матче за право участия в чемпионате мира по футболу-2022. Основное и дополнительное время завершились нулевой ничьей. В серии пенальти австралийцы были точнее — 5:4.

Австралия попала на ЧМ-2022, где сыграет в группе D с Данией, Францией и Тунисом.

Австралийская команда стала 31-м участником финальной стадии турнира из 32. Последний 32-й участник определится в игре Коста-Рика — Новая Зеландия, которая пройдёт 14 июня.

Сборная Австралии в пятый раз подряд и шестой в истории попадает в финальную стадию чемпионатов мира. В 1974, 2010, 2014 и 2018 году австралийцы не выходили из группы, а в 2006-м под руководством Гуса Хиддинка добрались до 1/8 финала, где уступили будущим чемпионам — сборной Италии.