«Голден Стэйт» обыграл «Бостон» в пятом матче финальной серии плей-офф НБА — 104:94. Счёт по четвертям — 27:16, 24:23, 24:35, 29:20.

В обеих командах по одному баскетболисту сделали дабл-дабл. Джейсон Татум у «Селтикс» набрал 27 очков и сделал 10 подборов. Эндрю Уиггинс отметился 26 очками и 13 подборами.

Помимо них за 10-очкову отметку вышли Клэй Томпсон (21), Стивен Карри (16), Гари Пэйтон (15), Джордан Пул (14) у «Уорриорз» и Маркус Смарт (20), Джейлен Браун (18) и Роберт Уильямс (10) у «Бостона».

«Голден Стэйт» повёл в серии 3-2 (108:120, 107:88, 100:116, 107:97, 104:94) и находится в одном матче от чемпионства. Шестая игра серии пройдёт в Бостоне 17 июня.