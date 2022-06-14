В июне 2022 года закрылся самый известный статистический сайт о сборной России по футболу — rusteam.permian.ru. Сейчас на его странице вывешена надпись «Обслуживание сервера приостановлено».

Причиной закрытия сайта стала смерть его единственного автора — Александра Кашинцева. Он скончался 10 ноября 2021 года от последствий коронавируса.

На портале можно было найти данные обо всех матчах сборных царской России, СССР, СНГ и РФ, начиная с 1912 года, отчёты о них, информацию по каждому игроку, хотя бы раз надевавшему футболку сборной, а также перепечатки материалов по сборной с других ресурсов, в том числе с NVsport.

Статистикой портала пользовались многие крупные спортивные сайты России.

Последнюю запись Александр Кашинцев оставил 8 октября, написав на сайте: «К сожалению, и меня не миновала чаша сия, и с сегодняшнего дня я буду лечиться в стационаре… Так что какое-то время, обновляться сайт не будет. Надеюсь, продлится это недолго…»

Сын Александра Кашинцева Илья писал в социальных сетях, что намерен продолжить дело отца, но, по всей видимости, отказался от этой идеи.