Сборная Коста-Рики вышла на чемпионат мира по футболу-2022. В решающем стыковом матче костариканцы с минимальным счётом обыграли Новую Зеландию — 1:0. Единственный мяч забил Джоэль Кэмпбелл уже на третьей минуте встречи.

Во втором тайме у новозеландцев был удалён Коста Барбарусес. Это единственный представитель Новой Зеландии в российском футболе: в сезоне-2011/12 он защищал цвета владикавказской «Алании».

Коста-Рика в шестой раз выходит в финальную стадию ЧМ. В 1990 году команда дошла до 1/8 финала, в 2014-м — до 1/4 финала, в 2002, 2006 и 2018 не вышла из группы.

В групповом раунде ЧМ-2022 костариканцы сыграют с Испанией, Германией и Японией.

Коста-Рика стала последним 32-м участником финальной стадии чемпионата мира. Турнир пройдёт в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.