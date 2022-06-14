Определились все 32 участника финальной стадии чемпионата мира по футболу-2022. Последней 32-й командой стала Коста-Рика, которая в стыковом матче обыграла Новую Зеландию 1:0.
Таким образом, групповой раунд ЧМ-2022 выглядит следующим образом:
Группа A: Катар, Эквадор, Сенегал, Нидерланды
Группа B: Англия, Иран, США, Уэльс
Группа C: Аргентина, Саудовская Аравия, Мексика, Польша
Группа D: Франция, Австралия, Дания, Тунис
Группа E: Испания, Коста-Рика, Германия, Япония
Группа F: Бельгия, Канада, Марокко, Хорватия
Группа G: Бразилия, Сербия, Швейцария, Камерун
Группа H: Португалия, Гана, Уругвай, Южная Корея
Напомним, что Россия попала в стыковые матчи отборочного турнира в Европе, но была исключена из них из-за ситуации в Украине.
ЧМ-2022 пройдёт в Катаре с 21 ноября по 18 декабря. Это первый в истории случай проведения чемпионата мира не в июне-июле.