ЦСКА на официальном сайте объявил о смене главного тренера. Пост наставника красно-синих покинул Алексей Березуцкий. Он руководил ЦСКА в сезоне-2021/22 и занял в чемпионате России пятое место. Вместе с Алексеем Березуцким тренерский штаб покинули его брат Василий Березуцкий и Григорий Бабаян.

Новым главным тренером команды назначен Владимир Федотов. Специалист в прошедшем сезоне завоевал с «Сочи» серебряные медали чемпионата России.

Вместе с Федотовым тренерский штаб пополнят его помощники Олег Фоменко, Мурат Искаков и Радик Ямлиханов.

Владимиру Федотову 55 лет. Начинал он тренерскую карьеру в «Урале», где трудился на разных должностях, включая пост главного тренера в 2009-2010 году. Позднее он возглавлял «Металлург-Кузбасс» и «Синару», входил в тренерский штаб «Оренбурга» и московского «Арарата». С 2017 по конец 2019 года Федотов возглавлял «Оренбург». В первый сезон под его руководством команда вышла в премьер-лигу, а во второй — заняла седьмое место, что является лучшим результатом в истории клуба. По ходу сезона-2019/20 Федотов принял «Сочи» и помог ему удержаться в РПЛ. Уже на следующий сезон южане заняли пятое место в таблице и пробились в Лигу конференций. Наконец в сезоне-2021/22 «Сочи» занял второе место, уступив в таблице лишь «Зениту».