Сборная Венгрии разгромила Англию в матче группового турнира Лиги наций. Игра прошла на поле англичан в Вулверхэмптоне и завершилась победой гостей 4:0.

В первом тайме Роланд Саллаи уже на 16-й минуте открыл счёт. На 70-й он оформил дубль, а на 80-й Жолтан Надь сделал счёт разгромным.

На 82-й минуте Англия осталась в меньшинстве — Джон Стоунз был удалён с поля за две жёлтых карточки.

На 89-й минуте Даниэль Газдаг установил окончательный счёт встречи.

В другой встрече группы Германия разгромила Италию 5:2. Благодаря этому Венгрия вышла в лидеры таблицы группы 3 с 7 очками. У Германии 6 очков, у Италии — 5, у Англии — 2.

Победитель группы выйдет в финальный этап турнира, а худшая команда вылетит в Лигу наций B.