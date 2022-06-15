Сборная Германии разгромила Италию в матче группового раунда Лиги наций — 5:2. Эта победа стала для немцев самой крупной в истории турнира. Кроме того, Германия забила Италии пять голов впервые с 1939 года. Тогда бундестим победила также со счётом 5:2. Итальянцы пропустили пять мячей впервые с 1957 года.

После первого тайма Германия выигрывала 2:0. На 10-й минуте Джошуа Киммих открыл счёт, в добавленное к первому тайму время Илкай Гюндоган реализовал пенальти.

На 51-й минуте ветеран команды Томас Мюллер забил свой 44-й гол за сборную. Наконец с интервалом в одну минуту — на 68-й и 69-й — Тимо Вернер с передач Сержа Гнабри сделал дубль.

После этого Италия смогла забить дважды: Уилфрид Гнонто отличился на 78-й минуте, а Алессандро Бастони — на четвёртой добавленной.

В параллельной игре группы 3 Венгрия сенсационно разгромила Англию 4:0 и возглавила группу с 7 очками после 4 туров. У Германии 6 очков и второе место, Италия с 5 очками идёт третьей, Англия — последняя с 2 очками.