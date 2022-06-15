Стал известен состав сборной России по фигурному катанию на сезон-2021/22. В список вошли следующие фигуристы:
Женщины: Камила Валиева, Софья Муравьева, Аделия Петросян, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Анна Щербакова.
Мужчины: Петр Гуменник, Михаил Коляда, Марк Кондратюк, Андрей Мозалев, Александр Самарин, Евгений Семененко.
Парное катание: Карина Акопова/Никита Рахманин, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин, Евгения Тарасова/Владимир Морозов.
Танцы на льду: Аннабель Морозов/Девид Нарижный, Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Александра Степанова/Иван Букин, Ирина Хавронина/Дарио Чиризано, Елизавета Худайбердиева/Егор Базин, Диана Дэвис/Глеб Смолкин.
Напомним, что российские фигуристы отстранены от участия в международных турнирах.