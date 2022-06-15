Бывшая фигуристка Софья Самодурова вошла в тренерский штаб сборной России на сезон-2022/23. 19-летняя специалистка стала самым молодым тренером в истории национальной команды.

Самодурова объявила о завершении карьеры в прошлом сезоне и сразу вошла в тренерский штаб своего наставника Алексея Мишина.

«Я в шоке», — прокомментировала «Спорт-Экспрессу» Самодурова своё попадание в сборную в качестве тренера.

На счету Самодуровой в качестве фигуристки золото чемпионата Европы-2019 и бронза командного чемпионата мира.

Помимо Самодуровой, в тренерский штаб вошли известные специалисты: Алексей Мишин, Этери Тутберидзе, Евгений Плющенко, Татьяна Тарасова и многие другие.