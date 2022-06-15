«Зенит» на официальном сайте объявил о подписании контракта с полузащитником Зелимханом Бакаевым. Контракт с 25-летним хавбеком заключён по схеме «3+1». Автоматическое продление соглашения произойдёт, если игрок в третий сезон проведёт не менее 70% игр в стартовом составе. Выступать он будет под номером 7, который раньше принадлежал Сердару Азмуну.

1 июня Зелимхан Бакаев официально покинул родной «Спартак», за который выступал всю профессиональную карьеру, за исключением аренды в тульский «Арсенал» в сезоне-2018/19.

В сезоне-2021/22 Бакаев провёл 36 матчей и забил 3 мяча за «Спартак» во всех турнирах и выиграл в составе клуба Кубок России.

Также на счету Бакаева 12 матчей и 1 гол в составе сборной России.