«Колорадо» обыграл «Тампа-Бэй» в овертайме в стартовом матче финала Кубка Стэнли-2022 — 4:3. К середине первого периода «Эвеланш» вели 2:0. Счёт открыл Габриэль Ландеског на 8-й минуте, на 10-й россиянин Валерий Ничушкин забросил вторую шайбу.

Ник Пол отыграл один гол на 13-й минуте, но на 18-й Арттури Лехтонен снова вернул «Эвеланш» преимущество в две шайбы.

Во втором периоде «Тампа» смогла сравнять счёт в том числе благодаря российским хоккеистам. Онджей Палат на 33-й минуте забил с передачи Никиты Кучерова, а затем отличился защитник Михаил Сергачёв на 34-й.

В овертайме «Колорадо» забросил победную шайбу на 62-й минуте. Гол забил Андре Бураковски, голевой пас ему отдал Валерий Ничушкин.

Ворота «Лайтнинг» защищал россиянин Андрей Василевский, отразивший 34 броска из 38.

«Колорадо» повёл в серии 1-0. Вторая игра состоится на его площадке 19 июня, третья и четвёртая пройдут в Тампе 21 и 23 июня.