Национальная хоккейная лига запретила этим летом привозить Кубок Стэнли в Россию и Беларусь. Об этом заявил заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли. При этом в лиге допускают, что снимут запрет уже в следующем году.

В НХЛ существует давняя традиция возить Кубок Стэнли по родным городам и странам его обладателей. Трофей уже неоднократно приезжал в Россию.

В финале Кубка Стэнли-2022 играют «Колорадо» и «Тампа-Бэй». В обеих командах есть россияне: за «Эвеланш» играет Валерий Ничушкин, за «Лайтнинг» — Андрей Василевский, Михаил Сергачёв и Никита Кучеров. «Тампа» выигрывала Кубок Стэнли последние два сезона.

В первом матче финала «Колорадо» победил в овертайме 4:3.