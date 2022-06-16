Михаил Галактионов назначен на пост главного тренера «Нижнего Новгорода». Контракт с ним рассчитан на два года. Галактионов с 2019 года возглавляет молодёжную сборную России, РФС разрешил ему совмещать посты.

Галактионову 38 лет. Ранее он работал в юношеских командах России разных возрастов, а в сезоне-2017/18 возглавлял грозненский «Ахмат», с которым занял девятое место в таблице.

В новом сезоне «Нижний Новгород» будет называться «Пари НН».

В сезоне-2021/22 команду возглавлял экс-форвард «Зенита» Александр Кержаков. Под его руководством нижегородцы заняли 11-е место в дебютном для себя розыгрыше премьер-лиги.