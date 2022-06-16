Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала, как достигала финансовых целей в жизни. По словам 22-летней спортсменки, в 14-15 лет у неё появились первые заработки после выхода на международную арену, и она хотела повысить качество своей жизни: приобрести жильё, путешествовать по миру, подарить маме автомобиль.

«На данный момент моя цель достигнута, качество жизни повышено, — цитирует Sport24 Медведеву. — Очень приятно жить в собственном мире, где ты можешь позволить себе спонтанные покупки. Я не могу от них отказаться, у меня есть возможность купить то, что безумно хочется, а лет 7 назад мне это могло быть не по бюджету».

Медведева — двукратная чемпионка мира и Европы, двукратная победительница финалов Гран-при и двукратная вице-чемпионка Олимпиады-2018.