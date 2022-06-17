«Голден Стэйт» стал чемпионом НБА в сезоне-2021/22. В финальной серии «Уорриорз» взяли верх над «Бостоном». В шестом матче серии команда выиграла со счётом 103:90 (27:22, 27:17, 22:26, 27:24).

Самыми результативными игроками встречи стали Джейлен Браун у «Бостона» и Стивен Карри у «Голден Стэйт» — оба набрали по 34 очка.

Эл Хорфорд у «Селтикс» и Дрэймонд Грин у «Уорриорз» сделали «дабл-дабл». На счету первого 19 очков и 14 подборов, у второго — 12 очков и 12 подборов.

У победителей за 10 очков результативности также вышли Эндрю Уиггинс (18), Джордан Пул (15) и Клэй Томпсон (12). У «Бостона» — Джейсон Татум (13) и Роберт Уильямс (10).

«Голден Стэйт» выиграл серию 4-2 (108:120, 107:88, 100:116, 107:97, 104:94, 103:90). Примечательно, что команда набирала не меньше ста очков во всех шести встречах.

Для «Уорриорз» это седьмое чемпионство в НБА. Ранее команда выигрывала трофей в 1947, 1956, 1975, 2015, 2017 и 2018 году. По данному показателю «Голден Стэйт» обошёл «Чикаго Буллз» и вышел на третье место. По 17 трофеев у «Лос-Анджелес Лейкерз» и «Бостон Селтикс».