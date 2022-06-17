Российская фигуристка Александра Трусова высказалась по поводу своего выступления на Олимпиаде-2022 в Пекине. 17-летняя спортсменка завоевала серебряную медаль. В произвольной программе она первой в мире выполнила пять четверных прыжков. После оглашения оценок Трусова расплакалась и закричала, что ненавидит фигурное катание.

«Я там сделала все, что могла. Это очень хорошее выступление, — цитирует Sport24 Трусову. — Не знаю, как мне в итоге получилось настроиться на прокат. Сейчас я уже не могу представить, как у меня это получилось тогда. Я собой довольна на сто процентов. Без каких-либо сомнений, ничего бы не поменяла».

В итоге золотую медаль завоевала соотечественница Трусовой Анна Щербакова.