Российские фигуристы в этом сезоне смогут участвовать во взрослых соревнованиях в России, начиная с 14 лет. Об этом заявил генеральный директор Федерации фигурного катания России (ФФККР) Александр Коган.

По его словам, на этапы Гран-при России и чемпионат страны допустят фигуристов, которым на 1 июля 2022 года исполнилось 14 лет. Также он добавил, что судейство будет проходить по новым образцам, принятым на конгрессе ISU.

«Наши соревнования будут проводиться при новом судействе из трех компонентов, — цитирует «РИА Новости» Когана. — Какой смысл проводить соревнования со старым судейством из пяти компонентов, если мы ориентируемся на цифры, которые будут получать спортсмены в том числе за рубежом, чтобы в случае нашего допуска мы были готовы участвовать, соревноваться и бороться на равных?»

Напомним, что Международный союз конькобежцев повысил возрастной ценз для участия в международных стартах. В новом сезоне он останется на отметке в 15 лет, в следующем повысится до 16, а в сезоне-2024/25 — до 17.