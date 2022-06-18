Завершился первый тур шахматного турнира претендентов в Мадриде. Россиянин Ян Непомнящий одержал победу над китайцем Дин Лижэнем. Американец Фабиано Каруана одолел соотечественника Хикару Накамуру.

В других партиях были зафиксированы ничьи: поляк Ян-Кшиштоф Дуда разошёлся миром с венгром Рихардом Раппортом, а Теймур Раджабов из Азербайджана — с французом Алирезой Фируджей.

Непомнящий и Каруана после первого тура возглавили таблицу. Во втором туре они сыграют между собой.

Победитель турнира претендентов получит право принять участие в матче за мировую шахматную корону с действующим чемпионом мира Магнусом Карлсеном.

Карлсен удерживает титул чемпиона с 2013 года. В прошлом году он уже встречался с Непомнящим и уверенно защитил чемпионский титул.