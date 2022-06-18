Бывший нападающий «Спартака» и «Зенита» Павел Погребняк оценил трансфер Зелимхана Бакаева. Футболист сборной России повторил путь Погребняка: он также является воспитанником «Спартака» и этим летом перешёл в «Зенит».

«Однозначно хороший трансфер. 9 числа у него будет уникальная возможность доказать красно-белым, проявить себя, — сказал Погребняк в интервью «Зенит-ТВ». — Как это делал я. Я вообще без гола «Спартаку» не уходил с поля».

Бакаев присоединился к «Зениту» на правах свободного агента. 9 июля петербуржцы сыграют со «Спартаком» в матче за Суперкубок России.