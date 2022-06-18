Бывший вратарь «Зенита» Андрей Лунёв подал жалобу на петербургский клуб в палату по разрешению споров. Об этом сообщил его агент Антон Смирнов. По его словам, игроку и клубу не удалось преодолеть разногласия.

«Клуб считает, что ничего не должен, у футболиста и его представителей иное мнение», — добавил Смирнов.

Андрей Лунёв выступал за «Зенит» с 2017 по 2021 год, выиграл три чемпионата и Кубок России. Всего он провёл за сине-бело-голубых 118 матчей и пропустил 100 мячей, 47 раз отыграв на ноль.

Летом 2021 года Лунёв перешёл в «Байер», но проиграл конкуренцию Лукашу Градецки, выйдя на поле за весь сезон только в двух матчах и пропустив два мяча.