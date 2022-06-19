«Колорадо» разгромил «Тампа-Бэй» во втором матче финала Кубка Стэнли-2022 — 7:0. Счёт открыл на 3-й минуте россиянин Валерий Ничушкин. На 8-й минуте Джош Мэнсон увеличил преимущество, Андре Бураковски забросил третью безответную шайбу на 14-й минуте.

Во втором периоде на 25-й минуте Ничушкин оформил дубль, Даррен Хелм на 37-й сделал счёт разгромным. В третьем периоде Кэйл Макар оформил дубль, забросив две шайбы на 43-й и 50-й минутах.

На 56-й минуте по четыре хоккеиста каждой команды получили штраф «2+2» за массовую драку. В их числе — Ничушкин.

В составе «Тампа-Бэй» на лёд вышли Михаил Сергачёв и Никита Кучеров. Ворота команды все 60 минут защищал Андрей Василевский, отразивший 23 броска из 30.

«Эвеланш» повёл в счёте 2-0 (4:3, 7:0). Третья игра серии пройдёт 21 июня, четвёртая — 23 июня.