Россиянин Артур Бетербиев победил американца Джо Смита в объединительном поединке за титул чемпиона WBC, IBF и WBO.

Поединок прошёл в Нью-Йорке на «Мэдисон Сквер Гарден». Бетербиев нокаутировал противника во втором раунде. Таким образом, он защитил чемпионские пояса WBC и IBF, а также забрал у Смита пояс WBO.

37-летний Бетербиев провёл на профессиональном ринге 18 боёв, одержав во всех победы нокаутом. На счету 32-летнего Смита 28 побед и 4 поражения.

Бетербиев — единственный действующий чемпион мира, одержавший все свои победы нокаутом.