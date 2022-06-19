Россиянин Даниил Медведев уступил в финальном матче турнира в немецком Халле поляку Хуберту Хуркачу — 1:6, 4:6. 12-я ракетка мира обыграл лидера мирового рейтинга ATP всего за 1 час 4 минуты.

Хуркач сделал девять эйсов против трёх у соперника, оба они допустили по две двойных ошибки. Медведев проиграл три своих подачи и не смог взять ни одной у оппонента.

Для Медведева это второе поражение в финале турнира ATP подряд — до этого он уступил голландцу Тиму ван Рейхтховену с похожим счётом — 4:6, 1:6.