Российский гроссмейстер Ян Непомнящий делит первое место с американцем Фабиано Каруаной после трёх туров турнира претендентов. На счету обоих шахматистов по два очка. В первом туре Непомнящий победил китайца Дин Лижэня, затем сыграл вничью с Каруаной и с Теймуром Раджабовым из Азербайджана.

По полтора очка на счету поляка Яна-Кшиштофа Дуды, венгра Рихарда Раппорта, француза Алирезы Фируджи и американца Хикару Накамуры. У Раджабова и Дин Лижэня по одному очку.

Турнир претендентов проходит с 17 июня по 5 июля в Мадриде. Его победитель получит право сыграть за мировую шахматную корону с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.