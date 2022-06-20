Защитник «Спартака» Мацей Рыбус отстранён от игр за сборную Польши, сообщает официальный сайт Польского футбольного союза. Отмечается. что главный тренер команды Чеслав Михневич провёл беседу с 32-летним футболистом и сообщил, что он не будет вызываться в сборную и не поедет на чемпионат мира-2022 в связи с его нынешним клубным положением.

Мацей Рыбус играет в России с 2012 года с годичным перерывом. С 2012 по 2016 год он выступал за грозненский «Терек» (сейчас — «Ахмат»), сезон-2016/17 провёл в «Лионе», после чего перешёл в «Локомотив». Железнодорожников поляк покинул этим летом, перейдя на правах свободного агента в «Спартак».

За сборную Польши Рыбус провёл 66 матчей, забил 2 мяча и принял участие в Евро-2012 и 2020 и ЧМ-2018.

Поляки вышли на чемпионат мира-2022, где сыграют в группе C с Аргентиной, Мексикой и Саудовской Аравией.

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