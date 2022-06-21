«Тампа-Бэй» обыграла «Колорадо» в третьем матче финала Кубка Стэнли-2022 — 6:2. Счёт открыли «Эвеланш» — на девятой минуте отличился Габриэль Ландеског. Но ещё до перерыва «Лайтнинг» вышли вперёд: на 14-й минуте Энтони Чирелли счёт сравнял, а на 15-й Онджей Палат забросил вторую шайбу.

На 22-й минуте Ник Пол забросил третью шайбу «Тампы». На 25-й Ландеског оформил дубль. После этого действующие обладатели Кубка Стэнли забросили три безответных шайбы до конца второго периода. Голы забили Стивен Стэмкос (28-я), Патрик Марун (32-я) и Кори Перри (35-я). В эпизодах с шайбами Стэмкоса и Маруна голевые передачи отдавал россиянин Никита Кучеров.

Защитник «Тампы» Михаил Сергачёв и форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин очков не набрали. Ворота «Лайтнинг» снова защищал Андрей Василевский, отразивший 37 бросков из 39.

«Колорадо» ведёт в серии 2-1 (4:3, 7:0, 2:6). Четвёртая игра пройдёт 23 июня на площадке «Тампы».