Российский гонщик Никита Мазепин обратился в суд на «Хаас», сообщает «Чемпионат». 23-летний пилот сообщил, что команда задолжала ему зарплату за 2022 год, досрочно расторгнув контракт.

» При расторжении контракта у «Хааса» была задолженность по зарплате передо мной за этот год, — пояснил Мазепин. — И они до сих пор не выплатили ее. Свои деньги я не видел, поэтому мы идем в суд».

«Хаас» ранее отказался возвращать 13 миллионов долларов бывшему спонсору «Уралкалию», которым руководит отец Никиты Мазепина Дмитрий Мазепин. В команде подчеркнули, что российская компания испортила ей репутацию.

Никита Мазепин провёл в «Формуле-1» сезон-2021 и не набрал в составе «Хааса» ни одного очка, как и его партнёр, сын семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера Мик Шумахер.