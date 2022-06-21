Российская фигуристка Евгения Медведева успешно защитила диплом Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма (РГУФКСМиТ).

В своей социальной сети Медведева написала, что защитила диплом на 5.

Темой диплома фигуристки было «Влияние современного инвентаря на технику исполнения элементов в фигурном катании на коньках».

Наличие диплома позволит ей работать тренером по фигурному катанию.

Медведева поступила в институт на кафедру теории и методики конькобежного спорта, фигурного катания и кёрлинга в 2017 году.

Медведевой 22 года. Она по два раза выигрывала чемпионаты мира, Европы, России и финалы Гран-при. Также на её счету серебряные медали Олимпиады-2018 в одиночном катании и команде.