Российские фигуристки Анна Щербакова и Камила Валиева с января по май ни разу не проверялись на допинг Российским антидопинговым агентством, сообщает «Матч ТВ». Всего РУСАДА проверило на предмет нарушения антидопинговых правил 21 фигуриста за этот период. В общей сложности было осуществлено 33 процедуры допинг-контроля.

Ещё одна ведущая российская фигуристка Александар Трусова проверялась на допинг дважды.

Стоит отметить, что речь идёт только о проверках РУСАДА. Все три фигуристки в 2022 году принимали участие в международных турнирах — чемпионате Европы и Олимпиаде в Пекине, где проверку проб проводит уже ВАДА.

На чемпионате Европы фигуристки заняли весь пьедестал: Валиева стала первой, Трусова второй, Щербакова — третьей. Олимпиаду в Пекине выиграла Щербакова, Трусова вновь завоевала серебро, Валиева осталась четвёртой. При этом она выиграла золото командного турнира в составе сборной России.

Камила Валиева на Олимпиаде-2022 сдала положительную пробу на триметазидин. На данный момент ВАДА продолжает рассмотрение её дела.