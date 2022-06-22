Состоялось вручение наград триумфаторам сезона в Национальной хоккейной лиге. Лучшим из россиян по итогам голосований в различных номинациях стал голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин. Он выиграл «Везина Трофи» — приз лучшему вратарю регулярки, попал в символическую сборную сезона, а также претендовал на «Харт Трофи» — награду самому ценному хоккеисту, однако уступил её Остону Мэттьюсу из «Торонто».

Мэттьюс набрал 1630 очков, Коннор Макдэвид из «Эдмонтона» — 1111, а Шестёркин — 738.

Полный список лауреатов выглядит следующим образом:

«Харт Трофи» (самый ценный игрок): Остон Мэттьюс («Торонто») — 1630 голосов

«Везина Трофи» (лучший вратарь): Игорь Шестёркин («Рейнджерс») — 154 очка

«Норрис Трофи» (лучший защитник): Кэйл Макар («Колорадо») — 1631 голос

«Колдер Трофи» (лучший новичок): Мориц Зайдер («Детройт)

«Тед Линдсей» (самый ценный игрок по версии хоккеистов): Остон Мэттьюс («Торонто»)

Сборная сезона: Шестёркин («Рейнджерс»); Йоси («Нэшвилл») — Макар («Колорадо»), Мэттьюс («Торонто») — Марнер («Торонто») — Годро («Калгари»).